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Dünya

Zelenski'den 'Riyad' açıklaması: Üzücü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun bu gece Odessa'ya hava saldırısı düzenlediğini belirterek, saldırılar sürerken Riyad'da barış toplantısının yapılmasının 'üzücü' olduğunu ifade etti.

AA19 Şubat 2025 Çarşamba 13:53 - Güncelleme:
Zelenski'den 'Riyad' açıklaması: Üzücü
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Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun dün gece Ukrayna'nın Odessa kentindeki enerji tesislerine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini belirtti.

Ülkesine yönelik Rus saldırılarının devam ettiğini kaydeden Zelenski, 3 yıl boyunca Ukrayna'daki sivil ve enerji altyapılarının hedef alındığını aktardı.

ABD ve Rusya heyetlerinin, Ukrayna'daki savaşı sonlandırma hedefleriyle Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelmelerine değinen Zelenski, "Dün Riyad'daki üzücü toplantının ardından Rus temsilcilerinin enerji sektörüne saldırmadıkları yönündeki yalanları bir kez daha ortaya çıktı." ifadesini kullandı.

Zelenski, saldırılar nedeniyle Odessa'da 13 okulun ve en az 160 bin kişinin elektriksiz ve ısıtmasız kaldığını aktardı.

Moskova yönetimine güvenmediklerini kaydeden Zelenski, "Barış uğruna onlara baskı yapılmalı." dedi.

  • Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski
  • Volodimir Zelenski
  • Zelenski

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