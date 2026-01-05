İSTANBUL 16°C / 10°C
Dünya

Zelenski'den Rusya hazırlığı: Diplomasi başarısız olursa...

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşı sona erdirmek için yoğun çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, diplomasinin başarısız olması durumunda daha 'aktif bir savunma' için hazırlanacaklarını bildirdi.

5 Ocak 2026 Pazartesi 01:14
Zelenski'den Rusya hazırlığı: Diplomasi başarısız olursa...
Ukrayna Devlet Başkanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Zelenski gece paylaştığı görüntülü mesajında savaşı bitirmek için devam eden barış görüşmeleri hakkında konuştu.

Ukrayna Bakanlar Kurulunda görev değişikliğinin sürmesi gerektiğini belirten Ukrayna Devlet Başkanı, konuyu Başbakan Yuliya Sviridenko ile ele aldığını aktardı. Zelenski, "Değişikliklerin devam etmesi önemlidir." diye konuştu.

Zelenski ayrıca ülkesinin Dnipropetrovsk, Vinnitsa, Ternopil, Poltava ile Çernivtsi bölgelerinin askeri idaresi başkanlarını (vali) da değiştireceklerini bildirdi.

Savaşın sona ermesini "yaklaştırmak" için barış görüşmelerini sürdüreceklerini belirten Zelenski, şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki hafta diplomasi için şimdiden hazırlık yapıyoruz ve Avrupa'da toplantılarımız olacak. Ukrayna, gelecekteki gelişmeler için her iki seçeneğe de hazırlanacak. Yürüttüğümüz diplomasi veya müttefiklerimizden Rusya'ya yönelik baskının yetersiz kalması durumunda daha aktif bir savunma."

