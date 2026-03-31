Zelenski'den Rusya iddiası: Savaşın uzamasını istiyorlar

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Axios'a, ABD/İsrail-İran Savaşı ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair gelişmeleri değerlendirdi.

İran'da devam eden savaş nedeniyle petrol fiyatlarının artması ve ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları gevşetmesine ilişkin Zelenski, çatışmanın sürmesinin, aynı zamanda Ukrayna'nın "acil ihtiyaç duyduğu" hava savunma sistemleri ve diğer silahlarda sorunlara yol açacağını belirtti.

Zelenski, Moskova'nın Tahran'ı "doğrudan desteklediğini" savunarak "Rusya'nın uzun bir savaş istediğinden eminim." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile iki yıldır konuşmadığını aktaran Zelenski, İsrail'in, Ukrayna ile işbirliği yapıp yapmamasının "kendi kararı olduğunu" kaydetti.

Zelenski, Netanyahu'nun "her zaman Rusya ile Ukrayna arasında denge kurmak" istediği değerlendirmesini yaparak "Bizde onun ihtiyaç duyduğu şeyler var, onda da bizim ihtiyaç duyduklarımız... Hava savunmasında büyük açığımız var. Fakat İsrail'in sahip olmadığı bazı şeylere biz sahibiz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı bitirmek istediğinden emin olduğunu söyleyen Zelenski, "Ama bunun bedelini neden biz ödeyelim? Biz saldırgan değiliz. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i durdurmanın tek yolunu, Ukrayna birliklerinin kendi topraklarından çekilmesi olarak görüyorlar. Böyle bir kararın güvenliğimiz için yaratacağı tehlikeyi kimse gerçekten hesaba katmıyor." diye konuştu.

- ZELENSKİ'NİN ORTA DOĞU TURUNDA İSRAİL'İ ZİYARET ETMEMESİ

Ukrinform'un haberine göre, Zelenski, Orta Doğu turu kapsamında neden İsrail'i ziyaret etmediğine yönelik açıklamasında, ziyarete hazırlık amacıyla İsrailli yetkililerle temas kurmadığını belirtti.

İsrail'in Ynet internet sitesine konuşan İsrailli kaynaklardan biri ise "Bizimle gizli bir diyalog yürütmeyi hiç bilmediler, sadece kamuoyuna açık taleplerle ortaya çıktılar." dedi.

Zelenski'nin, Orta Doğu turunun Ukrayna'nın önemini pekiştirmek ve ABD'ye mesaj göndermek amacıyla düzenlendiğini söyleyen yetkili, konunun kendileriyle alakalı olmadığını savundu.

Diğer bir üst düzey yetkili ise Netanyahu'nun, Zelenski ile görüşmek istediğini ancak insansız hava araçlarını (İHA) durdurmak için Ukrayna'dan yardım isteme niyetinde olmadığını aktardı.

Söz konusu yetkili, "Bu konuda onların yardımına gerçekten ihtiyacımız yok. Körfez ülkeleri, İHA'lardan İsrail'den çok daha fazla muzdarip." diye konuştu.