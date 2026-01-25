İSTANBUL 16°C / 10°C
Dünya

Zelenski'den Rusya uyarısı: Her yoğun saldırı yıkıcı olabilir

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, Rusya'nın altyapıya yönelik saldırılarının devam ettiğini belirterek, artan saldırıların ağır sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

25 Ocak 2026 Pazar 13:05
Zelenski'den Rusya uyarısı: Her yoğun saldırı yıkıcı olabilir
ABONE OL

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun ülkesindeki kritik ve sivil altyapıya yönelik saldırılarının sürdüğünü belirterek, "Rusya'nın her yoğun saldırısı yıkıcı olabilir." ifadesini kullandı.

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Rusya'nın son bir hafta içinde Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırıları hakkında bilgi verdi.

Rus ordusunun ülkesinde enerji dahil kritik ve sivil altyapıyı hedef aldığını belirten Zelenski, "Rusya'nın her yoğun saldırısı yıkıcı olabilir." yorumunu yaptı.

Zelenski, Rusya'nın, son bir haftada Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarında 1700'ün üzerinde insansız hava aracı (İHA), 1380'den fazla güdümlü hava bombası ve farklı tiplerde 69 füze kullandığını bildirdi.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bugün Polonya ve Litvanya'nın liderleriyle bir araya geleceği bilgisini paylaşan Zelenski, görüşmelerde ülkesinin hava savunmasının güçlendirilmesi gibi konuları ele alacaklarını kaydetti.

Zelenski, "Ukrayna'yı güçlendirmek için her liderle çalışıyoruz. Rusya'dan gelen tehdidi herkes açıkça anlamalıdır. Bunu en iyi anlayan bizim halkımızdır." ifadelerine yer verdi.

