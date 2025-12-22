İSTANBUL 12°C / 8°C
Dünya

Zelenski'den Rusya'ya baskı talebi... ''Saldırılar gerçekten sona ermez''

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesine yönelik saldırıların sona ermesi için Rusya'ya yönelik baskı uygulanması gerektiğini söyledi.

22 Aralık 2025 Pazartesi 00:47
Zelenski'den Rusya'ya baskı talebi... ''Saldırılar gerçekten sona ermez''
Zelenski, sosyal medya hesaplarından paylaştığı video mesajında, Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında son bir haftadaki gelişmeleri değerlendirdi.

Avrupa Birliği'nin (AB), ortak borçlanmayla Ukrayna'ya 2 yıl için 90 milyar avro sağlayacağına yönelik 19 Aralık'ta aldığı karara değinen Zelenski, "Bu, aralık ayının kilit bir sonucudur, birçok açıdan tüm yılın önemli sonucudur." dedi.

Zelenski, söz konusu parayı gelecek 2 yıl boyunca 45'er milyar avro olarak alacaklarını anımsatarak, "Rusya, savaşın bedelini ödemeli." ifadesini kullandı.

Savaşı sona erdirmek için görüşmelerin ABD'de sürdüğüne işaret eden Zelenski, bugün Florida'da bir toplantının daha yapılacağını aktardı.

Zelenski, savaşın sona ermesi ve güvenlik garantileri gibi konular hakkındaki ayrıntıların bu görüşmelerde ele alındığını vurgulayarak, "Ayrıca zamanlama ve belirli kararlar için olası zaman çerçeveleri hakkında da görüşmeler yapılıyor." ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı, ABD'deki Ukrayna heyetinin söz konusu görüşmelerin sonuçları hakkında kendisiyle bilgi paylaşılacağını dile getirdi.

Rus ordusunun son dönemlerde Odessa bölgesine yönelik düzenlediği hava saldırılarına değinen Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'nın deniz lojistiğine erişimini engelleme girişiminde bulunduğunu savundu.

Zelenski, "Dünya, bu konuda sessiz kalmamalı. Herkes görmeli. Rusya'ya baskı uygulanmadan, saldırılar gerçekten sona ermez." dedi.

