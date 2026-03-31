İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mart 2026 Salı / 12 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,4429
  • EURO
    51,3523
  • ALTIN
    6667.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Zelenski'den Rusya'ya daha fazla baskı çağrısı
Dünya

Zelenski'den Rusya'ya daha fazla baskı çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşın bitmesi ve barışın sağlanması için Rusya'ya yönelik baskının artırılması gerektiğini söyledi. Zelenski ayrıca 'Savaş suçlularının yargılanmasına, her katilin cezalandırılmasına, tüm insanlık dışı kişilerin yaptıkları için kaçınılmaz cezayı çekmesine dair yeterince görsel yok.' dedi.

AA31 Mart 2026 Salı 21:42 - Güncelleme:
ABONE OL

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinin açıklamasına göre, Zelenski, Kiev'de düzenlenen Buça Zirvesi 2026'da konuşma yaptı.

Ukrayna'nın, Buça şehrinde yeniden kontrolü sağlanmasının 4. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden 23 heyetin katıldığı toplantıdaki katılımcılara hitap eden Zelenski, savaşın başında Buça'daki gelişmeleri değerlendirdi.

Bu şehrin 33 gün boyunca Rus ordusunun kontrolünde kaldığını anımsatan Zelenski, "Terör, işkence, 33 gün süren tam bir kötülük. 600'den fazla Ukraynalı erkek ve kadın öldürüldü." diye konuştu.

"YENİ BİR İŞGAL, YENİ BİR BUÇA RİSKİ OLACAK"

Zelenski, Buça olaylarındaki sorumluların ceza çekmesi gerektiğini belirterek, "Savaş suçlularının yargılanmasına, her katilin cezalandırılmasına, tüm insanlık dışı kişilerin yaptıkları için kaçınılmaz cezayı çekmesine dair yeterince görsel yok." dedi.

Özel mahkemenin kurulması gerektiğini dile getiren Zelenski, "Aksi takdirde, hem Ukrayna'da hem de Avrupa'nın herhangi bir yerinde her zaman yeni bir saldırganlık, yeni bir işgal, yeni bir Buça riski olacak." ifadelerini kullandı.

Zelenski, Buça gibi olayların Ukrayna'nın farklı şehir ve yerleşim yerlerinde de yaşandığını ifade ederek, şunları aktardı:

"Maalesef, ilk (Buça Zirvesi) zirveden bu yana bu liste uzadı. Bu da tek bir anlama geliyor. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve Rusya üzerinde çok daha fazla kararlılığa, çok daha fazla baskıya, barış ve adaleti zafere yaklaştıracak çok daha fazla gerçek eyleme ve adıma ihtiyacımız var."

Rusya, savaşın başladığı 2022'de Kiev bölgesinde yer alan Buça kentine girmiş ve yaklaşık 1 ay sonra kentten çekilmişti.

Kiev yönetimi, birkaç gün sonra Rus askerlerinin çekildiği Buça kentinde Rusya'yı "katliam" yapmakla suçlarken Rusya, iddiaların provokasyon olduğunu savunuyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Bohçacı kılığında 880 bin liralık vurgun: Anbean kayıt altına alındı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.