  Zelenski'den Rusya'ya sert tepki: Savaşın devamı için hazırlanıyor
Dünya

Zelenski'den Rusya'ya sert tepki: Savaşın devamı için hazırlanıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın ülkesine yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü vurgulayarak Rus ordusunun savaşı sürdürmek için hazırlık yaptığını belirtti.

11 Şubat 2026 Çarşamba 13:12
Zelenski'den Rusya'ya sert tepki: Savaşın devamı için hazırlanıyor
Zelenski, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Rus ordusunun Ukrayna'ya bu gece insansız hava araçlarıyla (İHA) yaptığı saldırılar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Zelenski, Rusya'nın ülkesine 129 İHA'yla saldırılar düzenlediğini, bu saldırılar sonucunda Harkiv bölgesinde 4 kişinin öldüğünü anımsattı.

Volodimir Zelenski, Rus ordusunun Sumi bölgesine düzenlediği saldırılarda ise 1 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını kaydetti.

Rusya'nın Zaporijya'da bir hastaneye de saldırı yaptığını belirten Zelenski, "Rus ordusu durmaya değil, savaşmaya devam etmeye hazırlanıyor." değerlendirmesini yaptı.

Zelenski, Rus ordusunun saldırılarının, savaşın sona erdirilmesi için devam eden müzakere sürecini de baltaladığını belirterek Rusya'nın durdurulması için Ukrayna'nın güçlü güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

