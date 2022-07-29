Zelenski'den tahıl sevkiyatı açıklaması: Türkiye'den işaret bekliyoruz

Zelenski'nin cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada Zelenski'nin BM'nin aracılık ettiği Türkiye'de imzalanan anlaşma kapsamında Karadeniz'deki Chornomorsk limanını sevkiyatlara yönelik hazırlıkları görmek için ziyaret ettiği belirtildi. Chornomosk limanı tahıl anlaşması imzalanmadan önce Rusların kuşatması altındaydı.

Açıklamada "Ukrayna tarafı tümüyle hazır. Tüm ortaklarımıza, BM ve Türkiye'ye, (hazır olduğumuza dair) gereken işaretleri gönderdik ve ordumuz durumun güvenliğini teyit etti" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada "Altyapı bakanı Türkiye ve BM ile doğrudan temas halinde. Başlayabileceğimize dair onlardan işaret bekliyoruz" dendi.