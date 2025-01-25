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Dünya

Zelenski'den Trump açıklamalarına destek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşını sonra erdirme girişimini desteklediğini ve Trump'ın başarılı olabileceğini belirtti.

AA25 Ocak 2025 Cumartesi 20:08 - Güncelleme:
Zelenski'den Trump açıklamalarına destek
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Zelenski, başkent Kiev'de Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu ile bir araya geldi.

İkili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı sonra erdirme girişimini desteklediğini kaydetti

Zelenski, Trump'ın bu konuda başarılı olma imkanına sahip olduğunu söyledi.

Savaşı bitirmek için düzenlenebilecek herhangi bir müzakereye Ukrayna'nın katılmasının şart olduğunu belirten Zelenski, "Müzakereler sadece Ukrayna ile yapılabilir. Aksi takdirde işe yaramayacak." dedi.

Rusya'nın bugün Moldova'yı enerji sorunlarıyla karşı karşıya getirmeye çalıştığını savunan Zelenski, enerji alanında bu ülkeye destek vermeye hazır olduklarını anlattı.

Zelenski, İsviçre'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldiğini ve Azerbaycan gazının Avrupa'ya aktarılması için Aliyev'e Ukrayna'nın altyapısını teklif ettiğini dile getirdi.

Rus gazına ihtiyaç duymadıklarını söyleyen Zelenski, Rus gazının Ukrayna üzerinden geçişine artık izin vermeyeceklerini söyledi.

Sandu ise Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediklerini ifade ederek, "Ukrayna'nın cesareti Moldova'da barışı garantiliyor. Ukrayna halkına her zaman minnettar olacağız. Cesaretiniz ve fedakarlığınız Moldova'yı savaştan korudu." dedi.

Rusya'nın Moldova'da istikrarsızlık yaratmaya çalıştığın savunan Sandu, Moskova'nın, kendi desteklediği bir hükümeti Moldova'da iktidara getirmek için çaba sarf ettiğini ileri sürdü.

Sandu, "2025'in hepimizin aradığı barışı getirmesini umuyorum. Sadece Ukraynalılar için değil, aynı zamanda tüm bölge ve kıta için." ifadesini kullandı.

  • Zelenski destekliyor
  • Rusya-Ukrayna savaşı
  • Trump başarılı olabilir

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