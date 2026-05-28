28 Mayıs 2026 Perşembe / 12 ZilHicce 1447
Zelenski'den Trump'a mektup: Rusya füzelere güvendiği sürece diplomaside samimi değil

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın füze saldırılarını önlemek için ABD Başkanı Trump ve Kongre'ye eş zamanlı mektup ilettiğini açıkladı. Zelenskiy, balistik füzelere karşı daha fazla koruma sağlanması halinde diplomasinin hızlanacağını vurgularken, ABD Kongre heyetinin Kiev'i ziyaret ettiğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın süregelen füze saldırılarına karşı ABD'den destek talep eden kritik bir adım attı. Zelenskiy, hem ABD Başkanı Donald Trump'a hem de Kongre'ye aynı anda mektup ileterek nadir görülen bir diplomatik hamle gerçekleştirdi. Ukrayna lideri, balistik füzelere karşı koruma sağlanmadığı sürece diplomasinin işlevsiz kalacağını vurgulayarak Washington'a güçlü bir mesaj gönderdi.

ZELENSKİY'DEN UZUN MENZİLLİ SALDIRI MESAJI

Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı günlük görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında cephe hattındaki gelişmelere dikkati çekti.

Ukrayna ordusu ve güvenlik güçleri yetkilileriyle bir araya geldiğini aktaran Zelenskiy, Rusya'daki hedeflere yönelik uzun menzilli saldırıların sürdürülmesi konusunu ele aldıklarını belirtti.

Zelenskiy, "Uzun menzilli saldırılarımız, Rusya'nın savaş kayıplarıyla bedelini ödemek zorunda kalacağını hissetmesi için gerekli olan şeydir." dedi.

TRUMP VE KONGRE'YE EŞ ZAMANLI MEKTUP

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın füze saldırılarını önlemek konusunda destek almak için ABD Başkanı Donald Trump ve Kongresi adına bir mektup hazırladığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Bu mektup, dün Washington'daki ilgili kurumlara iletildi. Başka bir devletin liderinin, ABD Başkanı ve Kongresi'ne bu şekilde, aynı anda bir mektup aracılığıyla hitap etmesi nadir görülen bir durumdur. Ancak mevcut durum, harekete geçmemizi, derhal harekete geçmemizi, etkili şekilde hareket etmemizi gerektiriyor. Amerika'nın Ukrayna'yı duyması önemlidir."

"RUSYA FÜZELERİNE GÜVENDİĞİ SÜRECE DİPLOMASİDE SAMİMİ DEĞİL"

ABD'nin şimdilik İran meselesiyle ilgilendiğine işaret eden Zelenskiy, "Avrupa'da tam kapsamlı şekilde devam eden çok kanlı bir savaşı da durdurmalıyız. Balistik füzelere karşı daha fazla koruma sağlarsak, diplomasiyi o kadar çabuk faydalı hale getirebiliriz. Rusya, füzelere güvendiği sürece diplomasiye ilgisinde samimi değil." değerlendirmesinde bulundu.

ABD KONGRE HEYETİ KİEV'DE

ABD Kongre üyelerinden oluşan bir heyetin bugün Kiev'i ziyaret ettiğini aktaran Zelenskiy, "Amerika'nın Ukrayna'yı desteklemesi ve Amerikan temsilcilerinin burada, Ukrayna'da, neler olup bittiğini, tehditleri kendi gözleriyle görmeleri önemlidir. Özellikle Rusların pazar gecesi acımasız ve yoğun bir saldırı yapmasından sonra." ifadelerini kullandı.

  • Zelenskiy
  • Ukrayna Rusya savaşı
  • ABD Ukrayna
  • füze savunması
  • Trump mektup

