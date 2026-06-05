Zelenski'nin teklifine cevap! Putin Ukrayna lideri ile görüşecek mi?

Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında düzenlenen ana oturumda, gündemdeki bazı konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zelenski'nin kendisine hitaben yayımladığı mektuba ilişkin konuşan Putin, "Mektupta oldukça kaba ifadeler var. Bu, yüz yüze görüşme için koşul oluşturmak için mi yoksa böyle bir görüşme yapılmaması için mi yazıldı? Bence ikincisi." dedi.

Putin, Zelenski ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruya da "Şimdilik bunun herhangi bir anlamını görmüyorum." yanıtını verdi.

Yanıtın mektup yerine Rus askerlerine verilmesi gerektiğini vurgulayan Putin, "Yoldaş askerler, bütün ülke size bakıyor, sizinle gurur duyuyor ve size güveniyor. Görevinize devam edin kardeşlerim." ifadelerini kullandı.

Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2020'de iktidarda olması halinde Ukrayna'daki savaşın başlamayabileceğini belirterek, "Eğer o dönemde Trump başkan olsaydı, seçimlerde kandırılmasaydı ve iktidarda olsaydı, belki gerçekten bunlar yaşanmazdı." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna yönetiminin, ABD'den silah almak istediğini ancak Trump'ın olası bir anlaşmanın garantörü olmasını ise kabul etmediğini aktaran Putin, "Bunun nedenini anlamakta zorlanıyorum." dedi.

Putin, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla Orta Doğu'da artan gerilime ilişkin, "Rusya'nın elinde İran'ın nükleer silah üretmeye çalıştığına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Hem Washington hem Tahran hem de Tel Aviv ile temas halindeyiz." ifadelerini kullandı.

PUTİN, RUS EKONOMİSİ VE YAPTIRIMLARI DEĞERLENDİRDİ

Putin, Batı yaptırımları ve Rusya'nın uluslararası rezervlerine el konulmasının avro ve doların küresel konumunu "dönüşü olmayan şekilde" etkilediğini söyledi.

Dünyanın "yasak ve engel riskleri taşımayan, modern, esnek ve sorumlu bir finansal mimariye" ihtiyaç duyduğunu belirten Putin, yeni finansal araçların maliyetleri azaltması, ödemeleri hızlandırması ve finansmana erişimi genişletmesi gerektiğine işaret etti.

Putin, tüm ülkelerin, Batı finansal sistemindeki varlıkları açısından risk altında olduğunu vurgulayarak, "Rusya gibi tüm diğer ülkeler, dolar veya avro cinsinden tutulan varlıklarına ve Batı finansal ödeme altyapısına erişimini her an kaybedebilir." değerlendirmesinde bulundu.

BRICS ülkeleri arasındaki ticaretin arttığını belirten Putin, "BRICS içindeki ticaret hacmi yılda 1 trilyon doları aştı." dedi.

Putin, Rus ekonomisindeki mevcut büyüme hızının, avro bölgesinin son yıllardaki büyüme seviyelerine yakın olduğunu vurgulayarak, ekonomik büyümenin enflasyondaki düşüşle birlikte ilerlemesi gerektiğini söyledi.

Rus ekonomisinde reel ücretlerin son 5 yılda yüzde 30'dan fazla arttığına işaret eden Putin, bundan sonraki ücret artışlarının verimlilik artışıyla bağlantılı olması gerektiğini kaydetti.