Axios haber sitesine isminin açıklanmaması şartıyla konuşan yetkililer, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile ABD Başkanı Trump arasında 18 Ağustos 2025'te Beyaz Saray'da basına kapalı yapılan görüşmeye ilişkin yeni ayrıntılar paylaştı.

İddialara göre Zelenski, ABD ile ikili ilişkileri güçlendirmek için ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ülkesine sağlanan desteğe teşekkür mahiyetinde Trump'a önleyici İHA teklif etti.

Ukraynalı yetkililer, ABD'li muhataplarına Orta Doğu haritasını sergileyerek yaptıkları sunumda, "İran'ın Shahed tipi kamikaze İHA tasarımlarını geliştirdiğini" ifade etti.

Bu sunumda ayrıca, İran veya vekil güçlerinden gelebilecek tehditlere karşı ABD'nin üslerinin bulunduğu bazı Orta Doğu ve Körfez ülkelerinde "İHA mücadele merkezi" kurulması fikri ortaya atıldı.

- "İRAN İLE SAVAŞA GİDEN SÜREÇTE TAKTİK HATA"

Ukraynalı bir yetkili, Zelenski ile Trump arasındaki görüşmeye ilişkin, "Ağustostaki o görüşmede Trump, ekibine konu üzerinde çalışmasını söyledi ancak hiçbir şey yapmadılar." dedi.

Söz konusu sunumdan haberdar ABD'li bir yetkili de (Washington) yönetimdeki bazı kişilerin, Ukrayna liderini "yeterince saygı görmeyen bağımlı devletin kendini aşırı pazarlayan temsilcisi" olarak gördüğünü iddia ederek "Bunun Zelenski'nin her zamanki tavrı olduğunu düşündük. Birileri satın almamaya karar verdi." dedi.

Bir diğer ABD'li yetkili ise "(İran ile savaşa) giden süreçte yaptığımız taktiksel hata veya yanlış olduysa o da buydu." değerlendirmesini yaptı.