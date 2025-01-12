Zelenskiy, ABD'nin kapısını çaldı: 600'den fazla İHA Ukrayna hava sahasında...

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun ülkesine hava saldırıları düzenlemeye devam ettiğini belirtti. Sadece son bir haftada Ukrayna'ya havadan yaklaşık 700 bomba ve 600'den fazla insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini aktaran Zelenskiy, Rus ordusunun havadaki üstünlüğünü kullanarak saldırılarını sürdürdüğünü bildirdi.

LİSANS İÇİN ABD VE MÜTTEFİKLERİN KAPISINI ÇALDI

Zelenskiy, ülkesine yönelik hava saldırılarını önlemek için Ukrayna ile müttefikleri arasında hava savunma alanındaki anlaşmaların uygulanmasının önemine vurgulayarak, "NATO'nun Washington'daki zirvesinde ve Ramstein formatındaki toplantılarda Ukrayna'ya yönelik hava savunması konusunda alınan kararlar, henüz tam olarak hayata geçirilmedi" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD ve diğer müttefik devletlerin liderleriyle Ukrayna'ya hava savunma sistemleri ile füze üretme lisansının verilmesi için görüşmeler yaptığını kaydetti.