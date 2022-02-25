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Dünya

Zelenskiy: Bükreş Dokuzlusuna başvurduk

Bükreş Dokuzlusuna başvurduklarını açıklayan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, etkili uluslararası yardıma ihtiyaçları olduğunu belirtti.

AA25 Şubat 2022 Cuma 10:38 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 11:51
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Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın özgürlüğünü ve topraklarını savunduklarını vurgulayarak "Etkili uluslararası yardıma ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Konuyu Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştüğünü aktaran Zelenskiy, "Savunma yardımı, saldırgana karşı baskı ve yaptırımlar için Bükreş Dokuzlusuna başvurduk. Birlikte Rusya'yı müzakere masasına koymalıyız. Savaş karşıtı koalisyona ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

- RUSYA'YA KARŞI ETKİLİ EYLEM TALEBİ

Zelenskiy, ayrıca İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile de görüştüğünü, Ukrayna'nın savunmasının gidişatı ve Kiev'e yönelik saldırılar hakkında bilgi verdiğini bildirdi.

"Bugün Ukrayna, müttefiklerinin desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor. Rusya'ya karşı etkili eylem talep ediyoruz." ifadesini kullanan Zelenskiy, yaptırımların daha da güçlendirilmesini istedi.

NATO'nun doğu kanadı ülkeleri olan Bulgaristan, Çekya, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya ve Slovakya'nın parçası olduğu Bükreş Dokuzlusu (B9), 4 Kasım 2015'te Romanya'nın başkenti Bükreş'te kurulmuştu.

  • Bükreş Dokuzlusu
  • Zelenskiy
  • NATO

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