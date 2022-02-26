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Dünya

Zelenskiy: Kiev kontrolümüz altında, düşmanın planlarını bozduk

Canlı yayında konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 'Düşman saldırılarına direndik ve başarıyla püskürttük. Çatışmalar devam ediyor. Kiev kontrolümüz altında. Düşmanın planlarını bozduk.' dedi. Zelenskiy, Rus halkını savaşa karşı çıkmaya çağırdı, Ukrayna'yı savunmak isteyen herkesi ülkesine davet etti.

26 Şubat 2022 Cumartesi 13:30 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 13:39
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Rusya Devlet Başkanı Putin'in orduya verdiği emir ile başlayan Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin 3'üncü gününde de bölgeden çatışma haberleri geliyor.

Çatışmalar sürerken yeni bir açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kiev'in kontrol alında olduğunu duyurdu.

Zelenskiy, iddiaların aksine Kiev'de olduğunu belirterek, "Ukrayna'yı sonuna kadar savunacağız." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin açıklaması şöyle: Düşman saldırılarına direndik ve başarıyla püskürttük. Çatışmalar devam ediyor. Kiev'in etrafındaki şehirlerimiz ordumuz tarafından kontrol ediliyor. Kiev kontrolümüz altında. Düşmanın planlarını bozduk. Gelip bize yardım etmek isteyen kim varsa onları silahlandıracağız. Bu savaşı durdurmamız gerekiyor. barış içinde yaşayabiliriz. Rus halkı savaşa karşı çıksın. Ülkeyi yeniden inşa etmek için çok işimiz olacak. Yurtdışından gelecek herkese hazırız. Ülkemizi korumak isteyen herkesi buraya davet ediyoruz

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