Zelenskiy Rus askerlere seslendi: Sadece hayatınızı kurtarın

AA 28 Şubat 2022 Pazartesi 12:34 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 12:35

Sosyal medya hesabından videolu paylaşım yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'ya saldıran Rus askerlere seslendi. Zelenskiy, "Silahlarınızı bırakın ve gidin. Komutanlarınıza, propagandacılarınıza inanmayın. Sadece hayatınızı kurtarın." dedi.

Zelenskiy, "Avrupa Birliği'ne, yeni özel prosedür kapsamında Ukrayna'nın derhal katılımı için çağrıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, "Savaş tecrübesi olan Ukraynalı mahkumlar serbest bırakılacak ve savaşın en sıcak noktalarında suçlarını telafi edebilecekler." dedi.