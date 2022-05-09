Zelenskiy: ''Rus saldırılarına karşı çok namlulu roketatarlara ihtiyacımız var''

Çevrim içi düzenlenen G7 Liderler Zirvesine katılan Zelenskiy, Ukrayna ve Rusya arasında 2 aydan fazla devam eden savaşa dair açıklamalarda bulundu.

Rus ordusunun dün, Ukrayna'nın Luhansk bölgesindeki Bilohorivka köyüne havadan saldırı düzenlediğine dikkati çeken Zelenskiy, "Rus bombasıyla yapılan saldırıda burada 60 kişi öldürüldü. Bu kişiler, köydeki okulda saldırılardan saklanıyordu. Bu, Nazilerin Avrupa'ya yaptığı kötülüğü taklit etmek demektir." dedi.

Rusya'nın Odessa ve diğer kentlere saldırı düzenlediğini belirten Zelenskiy, "Sivilleri Rus saldırılarından koruyabilecek çok namlulu roketatarlara ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Rusya'ya yönelik yaptırımların sertleştirilmesi gerektiğini ifade eden Zelenskiy, "Zorbalığa hizmet eden tüm Rus memurları, kolluk kuvvetlerinde çalışanlar ve özellikle de hakimlerin yaptırım listelerinde yer alması gerekiyor. Bu şahıslar listelerde henüz yok. Savaş suçlu işleyen tüm Ruslar, adalete teslim edilmeli ve uluslararası işbirliği yoluyla tutuklanmalıdır." dedi.

Ukrayna'ya maddi desteğin sağlanmasının önemine işaret eden Zelenskiy, savaşta hasar gören altyapıyı onarmak için en az 600 milyar dolara ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Zelenskiy, küresel gıda pazarının istikrarın sağlanması için girişimlerinin pekiştirilmesinin önemini vurguladı.