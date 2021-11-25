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Dünya

Zelenskiy, Rusya'nın askeri yığınak tehdidine karşı Merkel ve Michel ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile yaptığı telefon görüşmelerinde, Rusya'nın Ukrayna sınırlarındaki askeri yoğunlaşması ele alındı.

AA25 Kasım 2021 Perşembe 22:46 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 22:46
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Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy ve Merkel, Rusya'nın Ukrayna sınırlarındaki askeri yığınağını göz önüne alarak güvenlik durumunu değerlendirdi.

Görüşmede taraflar, Rusya'dan gelebilecek tehditleri sınırlamak için uluslararası toplumun iş birliği içinde çalışması ve yaptırımların korunmasında hemfikir olduklarını belirtti.

Taraflar, Donbas krizinin çözümüne ilişkin Normandiya formatı kapsamında çalışmanın devam etmesinin gerekliliğini vurguladı.

Zelenskiy'nin Michel ile görüşmesinde de Rusya'nın Ukrayna sınırlarındaki askeri yığınağı ve Ukrayna'nın doğusundaki durum ele alındı.

Michel, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi sonucunda AB'nin de katılımıyla taraflar arasında irtibat kurulmasının krizin yatıştırılmasına yardımcı olabileceğine inandığını ifade etti.

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