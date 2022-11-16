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Dünya

Zelenskiy: Rusya'ya barıştan bahsediyorlar, o ise füzelerle yanıt veriyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın barış planının her maddesine Rusya'nın on füzeyle karşılık verdiğini belirtti.

AA16 Kasım 2022 Çarşamba 15:16 - Güncelleme:
Zelenskiy: Rusya'ya barıştan bahsediyorlar, o ise füzelerle yanıt veriyor
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Zelenskiy, sosyal medya hesabından, Rusya'nın dün ülkedeki enerji sistemlerine düzenlediği füze saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın saldırılarda hasar gören yerlerin fotoğraflarını paylaşan Zelenskiy, "Rusya'ya barıştan bahsediyorlar, o ise füzelerle yanıt veriyor. Ona, Rusya'nın kışkırttığı küresel krizler anlatılıyor, o ise İran'ın insansız hava araçlarıyla yanıt veriyor. Ona savaşı bitirmek için on madde sunuldu, o ise barış planının her maddesi için on füze fırlattı." ifadelerini kullandı.

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