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Dünya

Zelenski 'silah teslimatı' çağrısı yaptı Batı'dan medet umdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kiev'de NATO'nun yeni Genel Sekreteri Mark Rutte ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, cephe hattında mevzileri güçlendirmeye ihtiyaçları olduğunu söyledi. Bu kapsamda Batılı ülkelere 'silah teslimatı' çağrısı yaptı.

AA3 Ekim 2024 Perşembe 16:32 - Güncelleme:
Zelenski 'silah teslimatı' çağrısı yaptı Batı'dan medet umdu
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Zelenski, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ilk ziyaretini gerçekleştiren yeni NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Ukrayna ordusunun, Donetsk bölgesindeki Ugledar kentinden çekilmesini değerlendiren Zelenski, "Uygun silahlar olmadan Rusya'yı durduramayız. Onlar mevzilerimizi yok ederken, askerlerimizin hayatlarını korumalıyız, çünkü onlar binalardan daha önemli. Onlar bizim insanlarımız, Ukrayna vatandaşları. Bu nedenle geri çekilmeleri ve hayatlarını kurtarmaları çok doğru. Bunlar kesinlikle doğru adımlar." dedi.

Zelenski, uluslararası ortaklara "Rusya'yı şu ya da bu silahlarla durdurma, (silahların kullanılmasına) izin verme, uygun sistemleri sağlama fırsatı verme" çağrısı yaptı.

"SİLAHA İHTİYACIMI VAR"

Silah teslimatında gecikme olduğunu söyleyen Zelenski, "Ukrayna'nın cephe hattında mevzilerini güçlendirmeye ihtiyacı var ki gerçek ve adil diplomasi için Rusya üzerindeki baskıyı artırabilelim. Dolayısıyla uzun menzilli silahlar da dahil olmak üzere yeterli miktarda ve kalitede silahlara ihtiyacımız var. Ortaklarımızın bu silahların teslimatını geciktirdiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Zelenski, Ukrayna'nın "Zafer Planı'nın bir parçasının jeopolitik belirlilik, yani Ukrayna'nın Avrupa ve küresel güvenlik mimarisindeki yerine ilişkin bir karar olduğunu" belirtti.

Zafer Planı'nı 12 Ekim'de yapılması planlanan "Ramstein" formatlı Ukrayna Temas Grubu toplantısında ele almayı planladıklarına dikkati çeken Zelenski, "Bugün (Rutte ile görüşmede) Ukrayna'yı güçlendirecek Zafer Planının unsurlarını da ele aldık. Şimdi Ramstein formatlı bir sonraki toplantıya hazırlanıyoruz ve bu planı orada da tartışacağız. Bunu ortaklarımızla da görüşmek istiyorum. Ramstein, savaş boyunca Ukrayna'nın savunmasını gerçekten destekleyen 50'den fazla ülkeyi bir araya getirdiğini hatırlatmak isterim." ifadelerini kullandı.

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