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Dünya

Zelenskiy Türkçe yayınladığı video mesajla Kurban Bayramı'nı kutladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından Türkçe yayınladığı video mesajla Kurban Bayramı'nı kutladı.

IHA9 Temmuz 2022 Cumartesi 16:45 - Güncelleme:
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, video mesaj yöntemiyle Müslümanların Kurban Bayramı'nı Türkçe kutladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zelenskiy, "Müslümanlar 9 Temmuz yani yarın güneşin doğuşuyla Kurban Bayramı'nı kutlamaya başlıyor. Bu, fedakarlığı öğreten ve insanları iyi şeyler yapmaya yönlendiren özel bir bayram. Ukrayna'daki ve dünyadaki tüm Müslümanların bayramını kutlamak istiyorum. Barışın yeniden kurulmasını ve kötülüğün her zaman kaybetmesini diliyorum. Kırım Tatarları da özellikle bunu umut ediyor. Birbirimizi özgürleşmiş Kırım'da ağırlayacağımız bir yılın geleceğine inanıyorum. Kurban Bayramınız hayırlı ve mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

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