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Dünya

Zelenskiy: Ukrayna yılda 4 milyon İHA üretme kapasitesine sahip

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yılda 4 milyon insansız hava aracı (İHA) üretebileceklerini bildirdi. Zelenskiy ayrıca, Ukrayna askerlerinin, uzun menzilli füze-İHA 'Palyanitsa'yı kullandıklarına da dikkati çekerek, yeni balistik füzenin ise uçuş testinin başarıyla yapıldığını aktardı.

AA1 Ekim 2024 Salı 23:09 - Güncelleme:
Zelenskiy: Ukrayna yılda 4 milyon İHA üretme kapasitesine sahip
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zelenskiy, İkinci Uluslararası Savunma Sanayileri Forumunda konuştu.

Zelenskiy, Ukrayna'nın zor savaş koşulları altında yeni savunma sanayisini inşa edebildiğini, savunma sanayii sayesinde Ukrayna'nın küresel güvenliğe katkıda bulunan kilit ülkelerden biri olduğunu ve küresel silah ve savunma teknolojisi pazarında çok güçlü bir oyuncu haline geleceğini kaydetti.

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Bu yılın ilk yarısında 2022 yılında ürettiklerinden 25 kat fazla topçu ve havan mermisi ürettiklerini aktaran Zelenskiy, "Şu anda yılda üretebileceğimiz toplam insansız hava aracı miktarı 4 milyon adet. 1,5 milyon İHA üretimi için anlaşmalar yapılmıştır." ifadesini kullandı.

YENİ BALİSTİK FÜZE HAMLESİ

Ukrayna askerlerinin, uzun menzilli füze-İHA "Palyanitsa"yı kullandıklarına vurgu yapan Zelenskiy ayrıca, yeni balistik füzenin ise uçuş testinin başarıyla yapıldığını aktardı.

Ülkesinin "Neptun", "Bogdan" adlı gemi savar füzeleri olduğunu aktaran Zelenskiy, teçhizatlar için yeni onarım üssüne sahip olduğunu kaydetti.

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Zelenskiy, Ukrayna askerlerinin gücüne ve halkının direncine güvendiğini vurgulayarak, diğer ülke ve şirketlerle yapılan görüşmelerin Ukrayna'nın savunma sektörüne daha fazla yatırım, yeni teknoloji ve üretim kabiliyeti getirdiğini ifade etti.

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