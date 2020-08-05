İSTANBUL 28°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Ağustos 2020 Çarşamba / 15 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0401
  • EURO
    8,4041
  • ALTIN
    465.193
  • BIST100
    1090.34
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Wagner'in Belarus molası! Kriz sürüyor: Ukrayna iade istiyor
Dünya

Wagner'in Belarus molası! Kriz sürüyor: Ukrayna iade istiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Rus Wagner'e bağlı 33 paralı askerin yakalanması meselesini görüştü. Belarus Cumhurbaşkanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, 'Zelenskiy, yakalanan militanların Donbas'taki çatışmalarda yer aldığına ve Ukrayna Başsavcılığının konuyla ilgili soruşturma sürecini devam ettirdiğine dair bilgi verdi. Lukaşenko, güvenlik güçlerinin bu konuda Rusya ve Ukrayna ile imzalanan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde iş birliğini sağlayacağını vurguladı.' denildi

05 Ağustos 2020 Çarşamba 16:19 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 16:22
ABONE OL

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Zelenskiy'nin Lukaşenko ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Görüşmede, Belarus’ta güvenlik güçlerinin Rus Wagner'e bağlı 33 paralı askeri yakalaması meselesinin ele alındığı bildirilen açıklamada, "Ukrayna topraklarında terörist eylemlerde bulunmasıyla şüpheli şahısların Ukrayna'ya teslim edilmesi bağlamında, iki devletin ilgili kurumlar arasında etkili etkileşimin devam ettirilmesi önemi vurgulandı." ifadeleri kullanıldı.

Belarus Cumhurbaşkanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Zelenskiy, yakalanan militanların Donbas'taki çatışmalarda yer aldığına ve Ukrayna Başsavcılığının konuyla ilgili soruşturma sürecini devam ettirdiğine dair bilgi verdi. Lukaşenko, güvenlik güçlerinin bu konuda Rusya ve Ukrayna ile imzalanan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde iş birliğini sağlayacağını vurguladı."

Belarus güvenlik güçlerinin geçen hafta ülkede Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı 33 paralı askeri yakaladığı ve bunlarla ilgili soruşturma başlattığı açıklanmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.