Zelenski Washington'da! ''Halkımız Trump'a her zaman minnettar olacak''

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.



ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmek üzere Washington'a ulaştığını belirten Zelenski, daha sonra Avrupalı liderlerin de katılımıyla bir görüşme gerçekleştireceklerini aktardı.

Zelenski, açıklamasında şunları kaydetti:

"Hepimiz bu savaşı hızlı ve güvenilir bir şekilde sona erdirmek için güçlü bir istek duyuyoruz. Ve barış kalıcı olmalıdır. Yıllar önce Ukrayna'nın, Kırım'dan ve doğumuzun bir parçası, Donbas bölgesinin bir kısmından vazgeçmek zorunda kaldığı ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in bunu yeni saldırısı için sıçrama tahtası olarak kullandığı zamanki gibi olmamalıdır."

Ukrayna'ya 1994'te verilen güvenlik garantilerinin işe yaramadığını vurgulayan Zelenskiy, "Elbette o dönemde Kırım'dan vazgeçilmemeliydi, tıpkı 2022'den sonra Ukraynalıların Kiev, Odessa ya da Harkiv'den vazgeçmediği gibi." ifadesini kullandı.

Zelenski, Ukraynalıların toprakları ve bağımsızlıkları için mücadele ettiğine işaret ederek, "Halkımız, Başkan Trump'a, Amerika'daki herkese, tüm partner ve müttefiklerimize destekleri ve paha biçilmez yardımları için her zaman minnettar olacak." açıklaması yaptı.

Rusya'nın başlattığı savaşı "sona erdirmesi" gerektiğinin altını çizen Zelenski, "Umarım Amerika ve Avrupalı dostlarımızla ortak gücümüz, Rusya'yı gerçek bir barışa zorlar." temennisinde bulundu.