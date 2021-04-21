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Dünya

Zelenskiy yasayı onayladı: Ukrayna'da yedekler askere çağrılacak

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 'özel dönemlerde' seferberlik ilan etmeden orduya yedek asker çağırmayı sağlayan yasayı onayladı.

AA21 Nisan 2021 Çarşamba 13:53 - Güncelleme: 21 Nisan 2021 Çarşamba 13:53
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Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Zelenskiy'nin söz konusu yasayı onayladığı ifade edildi.

Açıklamada, yasaya göre Ukrayna ordusunun "özel dönemlerde", seferberlik ilan etmeden savaş tecrübesi olan askerleri hizmete alabileceği kaydedildi.

Ayrıca yasa sayesinde yedek askerlerin hızlı şekilde orduya katılabileceği ve saldırı durumunda ordunun savaş kapasitesini artıracağı belirtildi.

Yasa, 30 Mart'ta Ukrayna Parlamentosunda 450 milletvekilinden 256'sının oyuyla kabul edilmişti.

- UKRAYNA-RUSYA SINIRINDA GERGİNLİK

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta Mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına askeri sevkiyat yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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