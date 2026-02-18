Zelenskiy'den ABD'ye uyarı: Ukrayna'yı zorlamayın

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD, Rusya ve Ukraynalı heyetlerin Cenevre'de yaptığı görüşmeler sırasında ABD merkezli haber sitesi Axios'a verdiği röportajında ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşının çözüme erdirilmesine yönelik çabalarına değindi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın Rusya'nın Donbas'ta ele geçirmemiş olduğu toprakları terk etmesini gerektiren herhangi bir planın referanduma sunulması halinde Ukraynalılar tarafından reddedileceğini de söyledi.

Ukraynalı Devlet Başkanı, Rusya'nın Donbas bölgesinin tamamını almaya yönelik taleplerinin referandumda Ukrayna halkı tarafından kabul edilmeyeceğini kaydeden Zelenskiy, "İnsanlar duygusal olarak bunu asla affetmeyecekler. Asla. Beni de affetmeyecekler, ABD'yi asla affetmeyecekler" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Ukraynalıların neden ek toprak vermelerinin istendiğini 'anlayamadıklarını' sözlerine ekleyerek "Bu bizim ülkemizin bir parçası, tüm bu vatandaşlar, bayrak, toprak" dedi. Çatışmanın mevcut cephe hatlarında durması çağrısını yineleyen Zelenskiy, "Bence eğer belgeye temas hattında kaldığımız yerde kalacağımızı yazarsak, insanların bunu referandumda destekleyeceğini düşünüyorum" dedi.

Trump'ın barış planı müzakerelerinde Rusya'ya değil de Ukrayna'ya imtiyaz çağrısında bulunmasının adil olmadığını sözlerine ekleyen Zelenskiy, "Bunun karar değil sadece taktik olmasını umuyorum" dedi. Trump'ın, Rusya-Ukrayna Savaşı'na çözüm bulmak için kendisine aşırı baskı uyguladığını ve Ukrayna'ya baskı uygulamanın Rusya'ya baskı uygulamaktan daha kolay olabileceğini sözlerine ekleyen Zelenskiy, Trump'a barış çabaları için tekrar teşekkür ederken ABD'nin üst düzey müzakerecileri Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner ile yaptığı görüşmelerde aynı tür bir baskıya maruz kalmadığını söyledi.

Birbirimizi saygı duyuyoruz" diyen Zelenskiy, baskı altında kolayca pes edecek "bir insan" olmadığını da sözlerine ekledi.