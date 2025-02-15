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Dünya

Zelenski'den Avrupa ülkelerine 'ortak ordu kurma' çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Avrupa ülkelerine Rusya'nın olası saldırı tehlikesine karşı ortak ordu kurma çağrısında bulundu.

AA15 Şubat 2025 Cumartesi 16:12 - Güncelleme:
Zelenski'den Avrupa ülkelerine 'ortak ordu kurma' çağrısı
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Zelenski, Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) kapsamında Almanya'nın Münih kentinde katıldığı bir panelde konuşma yaptı.

Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi yönünde olası müzakerelere değinen Zelenski, Ukrayna güvenliğinin tüm Avrupa için önemli olduğunu vurguladı.

Zelenski, müzakereler için öncelikle ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelerek ortak çözüm üzerinde anlaşmak istediğini ancak bundan sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşebileceğini belirtti.

Ülkesinin geleceğini Avrupa'da gördüğünü dile getiren Zelenski, müzakere masasında Avrupa'nın da yer alması gerektiğini kaydetti.

Zelenski, müzakereler kapsamında Ukrayna tarafının kabul etmediği herhangi bir konuyu tanımayacaklarını söyledi.

NATO ÜLKELERİ TEHDİT ALTINDA OLABİLİR

Putin'in kararıyla Rus ordusunun 2025'te 15 yeni tümenle artırılmasının planlandığını savunan Zelenski, bunun yaklaşık 150 bin askerin orduya katılması anlamına geldiğini dile getirdi.

Rusya'nın yaz aylarında askeri tatbikat gerekçesiyle Belarus'a ordu göndermeyi planladığına dair net bilgilere sahip olduğunu aktaran Zelenski, bu durumun NATO ülkeleri için de tehdit oluşturabileceğine dikkati çekti.

Zelenski, "(Ruslar) Ukrayna'ya tam ölçekli bir saldırıdan önce güçlerini tam olarak bu şekilde topluyorlardı. Belarus'taki bu Rus güçlerinin Ukrayna'ya saldırması mı amaçlanıyor? Belki ya da belki de sizin (NATO ülkeleri) için." ifadelerini kullandı.

Rusya'dan gelen olası tehditlere karşı Avrupa'nın kendi güvenliğinde sorumlu olması gerektiğini savunan Zelenski, "Dürüst olalım, Amerika'nın kendisini tehdit eden konularda Avrupa'ya 'hayır' diyebileceği ihtimalini göz ardı edemeyiz." diye konuştu.

Avrupa'nın Ukrayna ile ortak ordu kurması gerektiğini vurgulayan Zelenski, bunun için artık uygun vaktin geldiğini belirterek, "Avrupa'nın silahlı kuvvetleri oluşturulmalı." dedi.

Ülkesinin NATO ile entegrasyonuna da değinerek Putin'in etkisiyle ittifakın genişlemesinin engellendiğini savunan Zelenski, Putin'in bugün NATO'da en "etkili" kişi gibi göründüğünü dile getirdi.

"NATO, UKRAYNA'DA OLMALI"

Rus ordusunun bugün NATO değil, Ukrayna ordusu tarafından durdurulduğunu aktaran Zelenski, silah yardımına ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunu gündemden kaldırmayacağını söyleyen Zelenski, ülkesinin bugün güçlü güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Ülkesinin NATO'ya alınmaması durumunda Ukrayna'nın kendi sınırlarını koruyabilmesi için yaklaşık 1,5 milyon askerin olduğu bir orduya ihtiyaç duyacağını ifade eden Zelenski, "Bu yüzden NATO, Ukrayna'da olmalı." şeklinde konuştu.

Zelenski, ABD'nin Avrupa'ya destek verebilmesi için Avrupa'nın da güçlü olması gerektiğine işaret ederek, "Amerika olmadan güvenlik garantilerine inanmıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Savaşın bu yıl sona erdirilmesi yönünde çalışmaya devam ettiklerini bildiren Zelenski, ihtiyaç duydukları güvenlik garantilerinin de içerdiği raporları ABD ile paylaşacaklarını belirterek, "Umarım onlar da görüşlerini paylaşırlar." diye konuştu.

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