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Dünya

Zelenskiy'den dünyaya çağrı: Ukrayna'yla beraber zenginleşebilirsiniz, acele edin

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yabancı yatırımcıları ve girişimcileri ülkesine davet etti. Zelenskiy, “Acele edin. Ukrayna'yı beraber kurabilir ve hepimiz faydalanabiliriz. Tüm dünya Ukrayna'yla beraber zenginleşebilir.” ifadelerini kullandı.

AA24 Ağustos 2020 Pazartesi 17:01 - Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 17:13
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Zelenskiy, ülkesinin bağımsızlık gününde Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Ukrayna’nın yeniliklerde öncü bir ülke olduğunu belirtti.

Ülkesinin, bilgi teknolojileri alanında yüzde 5 vergi uygulamasıyla girişimciler için cazip bir yer olduğunu aktaran Zelenskiy, Avrupa’nın en büyük ülkesi olarak Ukrayna’nın tarım sektörünün bütün dünyaya yetecek potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Zelenskiy, “Acele edin. Ukrayna’yı beraber kurabilir ve hepimiz faydalanabiliriz. Tüm dünya Ukrayna'yla beraber zenginleşebilir.” ifadelerini kullandı.

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