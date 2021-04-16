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Dünya

Zelenskiy'den güvenlik vurgusu: Bu bölgede Türkiye'ye çok şey bağlı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ve Türkiye arasındaki 5,5 milyar dolarlık ticaret hacmini ikiye katlamak istediklerini belirtti. Karadeniz'de iş birliğinin ülkesi için önemine işaret eden Zelenskiy, 'Güvenlik açısından burada Türkiye'ye çok şey bağlı. Bu bölgenin güvenlik durumuna ilişkin ortak bir görüşe sahip olmak isterim.' değerlendirmelerinde bulundu.

AA16 Nisan 2021 Cuma 16:26 - Güncelleme: 16 Nisan 2021 Cuma 16:27
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Zelenskiy, Ukrayna Devlet Başkanlığı sayfasında yayınlanan Le Figaro'ya verdiği röportajda, geçen hafta yaptığı Türkiye ziyaretini değerlendirdi.

Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olduklarına dikkati çeken Zelenskiy, "Pek çok konumuz var. Mesela işgalden sonra ayrılmış ve evlerinden mahrum kalmış Kırım Tatar Türkleri ya da Kırımlılar konusu. Şimdi onlara geçici olarak kalmaları için 500 konut inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, iki ülke arasında 5,5 milyar dolarlık ticaret hacmi olduğunu belirterek bunu ikiye katlamak istediklerini bildirdi.

Karadeniz'de iş birliğinin ülkesi için önemine işaret eden Zelenskiy, "Güvenlik açısından burada Türkiye'ye çok şey bağlı. Bu bölgenin güvenlik durumuna ilişkin ortak bir görüşe sahip olmak isterim." değerlendirmelerinde bulundu.

Zelenskiy, Türkiye'nin Ukrayna'yı müstakbel NATO üyesi olarak desteklediğini belirtti.

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