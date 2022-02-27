Zelenskiy'den İsrail'e arabuluculuk talebi

AA 27 Şubat 2022 Pazar 01:47 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 01:47

İsrail İçişleri Bakanı Ayalet Şaked, Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin cuma akşamı Bennett ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'den Rusya ile yaşanan krizde arabuluculuk yapmasını istediğini doğruladı.

Şaked, "Çok dikkatli konuşuyorum. Teklif geldi ve durum değerlendiriliyor. Daha fazla söyleyecek bir şey yok." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, cuma günü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda konuşmuştu. Ancak yapılan açıklamada, Kiev'in Tel Aviv'den arabuluculuk talebine ilişkin bir bilgi yer almamıştı.



New York Times gazetesi, Ukrayna Devlet Başkanı'nın Bennett'ten Kiev ve Moskova arasında arabuluculuk yapmasını talep ettiğini yazmıştı.