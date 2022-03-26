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Dünya

Zelenskiy'den müzakereler için ''adil şartlar'' uyarısı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile yapılacak müzakerelerde ülkesinin egemenliğinin garanti edilmesi ve toprak bütünlüğünün temin edilmesi gerektiğini kaydederek, 'Yani şartlar adil olmalı. Aksi takdirde, Ukrayna halkı bunu kesinlikle kabul etmeyecek.' dedi.

AA26 Mart 2022 Cumartesi 01:33 - Güncelleme: 26 Mart 2022 Cumartesi 01:34
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Video mesajında, Rus ordusunu büyük kayıplara uğratan Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Donbas, Harkiv ve Kiev'de düşman saldırılarına karşı mücadele etmeye devam ettiğini belirten Zelenskiy, "Savunucularımız Rusya'nın saldırılarını püskürterek, Rus yönetimini, basit ve mantıklı düşünce olan, konuşmanın gerekli olduğuna yönlendiriyor. Vakit kaybetmek için değil, acilen anlamlı, dürüst ve sonuç için konuşulmalı." ifadelerini kullandı.

Vladimir Zelenskiy, Rusya ile görüşmenin "ciddi" olması gerektiğini dile getirerek şunları söyledi:

"Daha şimdiden 16 bin Rus askeri öldü. Ne için? Bu kime ne veriyor? Konuşma ciddi olmalı. Ukrayna'nın egemenliği garanti altına alınmalı, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü sağlanmalı. Yani şartlar adil olmalı. Aksi takdirde, Ukrayna halkı bunu kesinlikle kabul etmeyecek."

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