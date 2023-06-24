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Dünya

Zelenskiy'den Rusça mesaj: Kremlin'deki adam çok korkuyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Rusya'da yaşanan isyana ilişkin yaptığı açıklamanın bir kısmında Rusça konuşarak, 'Kremlin'deki adam belli ki çok korkuyor ve muhtemelen bir yere saklanıyor, artık Moskova'da olmadığından eminim.' ifadelerini kullandı.

24 Haziran 2023 Cumartesi 23:16 - Güncelleme:
Zelenskiy'den Rusça mesaj: Kremlin'deki adam çok korkuyor
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Zelenskiy mesajında, "Bugün kesinlikle sessizliğin olmaması gereken bir gün. Kesinlikle liderliğe ihtiyacımız var. Bugün dünya gördü ki Rusya'nın liderleri hiçbir şeyi kontrol etmiyor. Hiçbir şeyi kontrol etmiyorlar. Tam bir kaos. Öngörülebilirliğin tamamen yok olduğu ve tamamen silahlarla dolu olan Rusya topraklarında oluyor." dedi.

Rus haydutları, paralı askerleri ve oligarklarının Rus şehirlerini ele geçirmenin ne kadar kolay olduğunu gördü diyen Zelenskiy, Batılı ortakları Ukrayna'yı desteklemeye ve silahlarla "Avrupa'yı korumaya" yardım etmeye çağırdı.

RUSÇA MESAJ VERDİ: ARTIK MOSKOVA'DA OLMADIĞINDAN EMİNİM

Zelenskiy yaptığı konuşma esnasında Ukraynacadan, Rusçaya geçerek şu ifadeleri kullandı:

"Kremlin'deki adam belli ki çok korkuyor ve muhtemelen bir yere saklanıyor, kendini göstermiyor. Artık Moskova'da olmadığından eminim.

"Neden korktuğunu biliyor çünkü bu tehdidi kendisi yarattı. Tüm kötülükler, tüm kayıplar, tüm nefret... Onu yayan kendisi."

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