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Dünya

Zelenskiy'den savaşın sona ermesi için yeni öneri! Kremlin'den anında yanıt

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının son bulması için 'toprak takası' önerisinde bulunurken, Kiev yönetimine yanıt ise Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov'dan geldi.

IHA12 Şubat 2025 Çarşamba 16:37 - Güncelleme:
Zelenskiy'den savaşın sona ermesi için yeni öneri! Kremlin'den anında yanıt
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiliz Guardian gazetesine yaptığı açıklamada 24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşının son bulması için "toprak takası" önerisinde bulundu. Zelenskiy, "Bir toprağı diğeri ile takas edebiliriz" dedi. Zelenskiy, Rusya'nın Kursk bölgesindeki Ukrayna askerlerinin kontrolünde bulunan bazı alanlar ile Rusya'nın Ukrayna topraklarında işgal ettiği bölgelerle takas edilebileceğini bildirdi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın Rus işgali altındaki toprakların hangi kısmını geri isteyeceğine ilişkin ise "Bilmiyorum, göreceğiz. Ancak tüm topraklarımız önemli, öncelik yok" ifadelerini kullandı.

KREMLİN'DEN YANIT

Zelenskiy'e yanıt Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov'dan geldi. Peskov, Moskova yönetiminin "toprak takasına" ilişkin tüm teklifleri reddedeceğini bildirdi. Peskov, "Bu imkansız. Rusya, toprak değişimini hiçbir zaman tartışmadı ve tartışmayacak" dedi.

Peskov, Ukrayna birliklerinin bu topraklardan çıkarılacağını kaydederek, "Yok edilemeyen herkes sınır dışı edilecek" dedi.

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