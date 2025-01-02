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Dünya

Zelenski'den Suriye'ye destek vurgusu: Tüm çabalara yardımcı olacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Suriye yönetimi ve destek vermeye hazır tüm ortaklarla Ukrayna'da tahıl programını geliştireceklerini söyledi.

DHA2 Ocak 2025 Perşembe 17:06 - Güncelleme:
Zelenski'den Suriye'ye destek vurgusu: Tüm çabalara yardımcı olacağız
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile Tarım Politikası ve Gıda Bakanı Vitaliy Koval'ı kabul ettiğini bildirdi.

"AVRUPA VE ABD İLE İRTİBAT HALİNDE OLACAĞIZ"

Her iki bakanın Suriye ziyareti sonrasında hazırladığı rapor hakkında bilgi aldığını belirten Zelenski, "Suriye'nin istikrara kavuşturulmasına yönelik tüm çabalara yardımcı olacağız. Suriye yönetimi ve destek vermeye hazır tüm ortaklarla iş birliği yapmak üzere Ukrayna'da tahıl programını geliştireceğiz. Desteğin mümkün olduğunca güçlü olması için Avrupa ve ABD ile irtibat halinde olacağız" ifadelerini kullandı.

"İSTİHBARATIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Zelenski, bu yıl güvenilir ortaklar listesine başta Suriye olmak üzere daha fazla ülkeyi ekleyebileceklerini vurgulayarak, "Uluslararası kuruluşlarda diplomatik ilişkileri ve iş birliğini yeniden tesis etmeye hazırlanıyoruz. Bu temasların güvenlik altyapısını hazırladığı için istihbaratımıza teşekkür ediyorum" dedi.

2024 yılında Ukrayna'nın ihracatını yüzde 15 artırarak 2023 yılına göre 5 milyar doların üzerinde bir artış sağladıklarını kaydeden Zelenski, toplam ihracatın 41 milyar doları aştığını söyledi.

  • Ukrayna Devlet Başkanı
  • Tahıl Programı
  • Destekçi Ortaklar

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