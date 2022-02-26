Zelenskiy'den yeni açıklama!

26 Şubat 2022 Cumartesi 21:01 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 21:15

Zelenskiy, Rusya'nın işgal girişimleri hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy'nin konuşmasından satır başları:

"Ülkeyi kurtarmak için ne kadar sürerse sürsün savaşacağız. Bombardıman devam ederken bile... Çocuklar zaten barınaklarda doğmuşsa, şüphesiz savaşta düşmanın şansı yoktur. Ukraynalıların ülkeyi savunma istekliliği işgal senaryosunu bozdu. Ülke özgürleşene kadar savaşacağız"



Ülkesini terk ettiğine ilişkin bilgileri yalanlayan Zelenskiy, "Ben buradayım ve silahlarımızı bırakmayacağız. Devletimize sahip çıkacağız. Çünkü silahımız hakikattir. Hakikatimiz de bu topraklar, ülke ve çocukların bizim olmasıdır. Tüm bunları koruyacağız." ifadelerini kullandı.

"İşgalciler devletimizin çevresini bloke etmek ve Donetsk'te olduğu gibi kuklalarını buraya koymak istediler ama onların planlarını bozduk. Kiev için gerçek bir mücadele ettik. Askeri araçlarımız bizim için harekete geçti, işgalcileri topraklarımızdan kovmak için her şeyi yaptık ve Rusya'nın alçak taktikleri karşısında çok başarılı savunma yaptık."