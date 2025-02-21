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Dünya

Zelenski'ye 'Churchill' benzetmesi! İngiliz bakan açtı ağzını yumdu gözünü

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'diktatör' olarak nitelendirdiği Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'i , İkinci Dünya Savaşı döneminde seçim düzenlemeyen eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill'e benzetti.

AA21 Şubat 2025 Cuma 12:03 - Güncelleme:
Zelenski'ye 'Churchill' benzetmesi! İngiliz bakan açtı ağzını yumdu gözünü
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Healey, Norveç'e yaptığı resmi ziyaret kapsamında, buradaki görüşmelerin ardından ev sahibi mevkidaşı Tore Sandvik'le ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Healey, konuşmasında Ukrayna'daki duruma değinerek, bu ülkede barış gücü konuşlandırılmasına ilişkin tartışmaların erken olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa ve ABD'nin güvenliği açısından Ukrayna'daki savaşın sona ermesi ve NATO'nun güçlü ve birlik içinde kalmasının en önemli çıkarları olduğunu vurgulayan Healey, "Bu, Amerikalılarla görüştüğümüz ve tartışmaya devam edeceğimiz bir konu." dedi.

Healey, Trump'ın Ukraynalı liderin seçim yapmadığı için "diktatör" olduğu nitelemesine ilişkin de Zelenski'nin ülkesine bağlı bir lider olduğunu ve bu bağlılığa bizzat tanıklık ettiğini dile getirdi.

Bakan Healey, Zelenski'yi Churchill'e benzeterek, "O Ukrayna'nın seçilmiş lideri ve Winston Churchill'in İkinci Dünya Savaşı'nda İngiltere'de yaptığını yaptı, savaştayken seçimleri askıya aldı." diye konuştu.

- "RUSYA HİÇBİR ŞEY ÖĞRENMEMİŞ"

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ise Güney Afrika'da düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında katıldığı oturumda, Ukrayna'daki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lammy, Ukrayna'da adil ve kalıcı tek barışın, BM Şartı ile uyumlu barış olacağını ve bunun gerçekleşmesini mümkün olan en kısa sürede istediklerini ifade etti.

Bakan Lammy, "Bilirsiniz, olgun ülkeler sömürge başarısızlıklarından ve savaşlarından ders alırlar ve Avrupalıların nesiller ve yüzyıllar boyunca öğrenecekleri çok şey oldu. Ancak, korkarım ki Rusya hiçbir şey öğrenmemiş." ifadelerini kullandı.

Lammy, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un oturumdaki konuşmasını dikkatle dinlediğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü;

"Az önce kendisi koltuğunu terk etti. (Lavrov'un) Ukrayna'nın egemenliğine saygı duymaya hazır olduğunu duymayı umuyordum. Saldırının masum kurbanları için biraz sempati duymayı umuyordum. Kalıcı barış arayışına yönelik bazı hazırlıklar duymayı umuyordum. Duyduklarım emperyalizmin reelpolitik kisvesine bürünmüş mantığıydı ve hepinize söylüyorum; şaşırmamalıyız ama aldanmamalıyız da."

Lammy, Rusya-Ukrayna savaşında çok önemli bir dönüm noktasında olduklarını ve Rusya'nın bir sınavla karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, "Eğer Putin kalıcı barış konusunda ciddiyse, Ukrayna'nın egemenliğine ve BM Şartı'na saygı duyan, güvenilir güvenlik garantileri sağlayan ve Çarlık emperyalizmini reddeden yol bulmalı ve İngiltere de bunu dinlemeye hazır." dedi.

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