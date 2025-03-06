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Dünya

Zelenski'ye destek mesajı gönderdi

Belçika Başbakanı Bart De Wever, ülkesinin Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğinin altını çizerek bu ülkenin geleceği ve Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili kararların, Kiev ve Brüksel'in yokluğunda alınamayacağını bildirdi.

AA6 Mart 2025 Perşembe 15:20 - Güncelleme:
Zelenski'ye destek mesajı gönderdi
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Göreve, geçen ay başında gelen Belçika'nın yeni Başbakanı De Wever, olağanüstü Avrupa Birliği (AB) zirvesi için Brüksel'e gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi ağırladı.

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan De Wever, "Bugün Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğimiz konusunda Zelenski'yi temin ettim." ifadesini kullandı.

De Wever, mevkidaşına Ukrayna'nın geleceği ve Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili kararların masada Kiev ve Brüksel olmadan alınmasını kabul etmeyeceklerini de bildirdiğini kaydetti.

Zelenski'nin Brüksel'deki olağanüstü zirveye katılımı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Oval Ofis'te Zelenski ile yaşadığı tartışma ve Kiev'e askeri yardımları askıya alma kararının hemen ardından düzenlenmesi nedeniyle özel önem taşıyor.

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