İSTANBUL 15°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ocak 2025 Salı / 8 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3556
  • EURO
    36,8255
  • ALTIN
    3004.21
  • BIST100
    10085.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Zelenski'ye yalanlama: Özür dilemedi

Belarus, Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilk günlerinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den özür dilediğine dair iddiaları yalanladı.

AA7 Ocak 2025 Salı 07:52 - Güncelleme:
Zelenski'ye yalanlama: Özür dilemedi
ABONE OL

Lukaşenko'nun Basın Sözcüsü Natalya Eismont, yaptığı açıklamada, Zelenski'nin verdiği röportajda 2022'de gerçekleştiğini belirttiği telefon görüşmesindeki "özür dileme" iddiasının doğru olmadığını kaydetti.

Eismont açıklamasında, "Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, özür dileyecek hiçbir şeyimiz olmadığı için Zelenski'den herhangi bir özür dilemedi. Her şeyden önce hatırladığımız üzere Ukrayna, ABD ve tüm Batı'dan daha önce Belarus'a karşı ilk yaptırım uygulayan ülke oldu." ifadesini kullandı.

İki ülkenin liderleri arasındaki telefon görüşmesinin Lukaşenko'nun küçük oğlu Nikolay'ın duygusal tepkisi sayesinde gerçekleştiğini aktaran Eismont, Belaruslu liderin Zelenski'yi müzakere masasına oturmaya çağırdığını belirtti.

O zaman da şimdi de Lukaşenko'nun çatışmaların yaşanmasının Zelenski'nin politikalarından kaynaklandığından şüphe duymadığının altını çizen Eismont, "Eğer Zelenski, Batılı yöneticileri daha az dinleseydi ve halkının çıkarları tarafından yönlendirilseydi o zaman bu savaş önlenebilirdi." dedi.

ABD'li podcast yayıncısı Lex Fridman'a konuşan Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ikinci ya da üçüncü gününde Lukaşenko ile telefon görüşmesi yaptıklarını belirterek, şöyle devam etmişti:

"(Lukaşenko) Benden özür diledi ve şöyle dedi, 'Bu benim suçum değil. Füzeler benim topraklarımdan fırlatıldı ama bunları fırlatan (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'di. Tanıklarım var, özür dilerim'."

Zelenski, Lukaşenko'nun kendisine Ruslara karşı savaşamayacağı uyarısında bulunduğunu kaydederek, Belaruslu mevkidaşına "Bu bir savaş. Belarus'tan topraklarımıza füze fırlatıldı. Buna nasıl izin verdiniz?" ifadesini kullandığını aktarmıştı.

Bunun üzerine Lukaşenko'nun "Tamam, o zaman misilleme yapın. (Mozyr Petrol Rafinerisi) Rafineriyi vurun. Bunun ne kadar önemli olduğunu biliyorsun." dediğini öne sürmüştü.

  • Volodimir Zelenski
  • rusya
  • Aleksandr Lukaşenko

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.