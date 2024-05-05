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Dünya

Zelenskiy'nin arananlar listesine alınmasının ardından Ukrayna açıklama yaptı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya'da arananlar listesine alındığına ilişkin bilgilerin, Rus devleti ve propagandasının çaresizliğinin kanıtı olduğunu ifade etti.

AA5 Mayıs 2024 Pazar 00:36 - Güncelleme:
Zelenskiy'nin arananlar listesine alınmasının ardından Ukrayna açıklama yaptı
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Rusya İçişleri Bakanlığının Zelenskiy'nin sözde arananlar listesine alındığını açıkladığı yönündeki bilgilerin, Rus devleti ve propagandasının çaresizliğinin bir kanıtı olduğu" değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş suçu işlediği şüphesiyle tutuklanmasına ilişkin kararın gerçek olduğuna ve bu kararın 123 ülkede uygulanabilirliğine işaret edildi.

Rusya İçişleri Bakanlığının veri tabanında arananlar listesine doğum yeri ve tarihiyle birlikte adı konulan Zelenskiy'nin Rusya Federasyonu Ceza Yasası uyarınca arandığı belirtilmişti.

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