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Dünya

Zelenskiy'nin danışmanından çarpıcı açıklama: Rusya'nın asıl hedefi...

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisinden Michael Podolyak, Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın asıl amacının resmi hükümeti ortadan kaldırmak ve Ukrayna topraklarını ele geçirmek olduğu iddia etti.

Star Gazetesi24 Şubat 2022 Perşembe 17:27 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 17:27
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Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'in danışmanlarından Michael Podolyak, Rus ordusunun, Ukrayna'nın kuzey, doğu ve güneyindeki topraklarını ele geçirmeye çalıştığı ileri sürdü.

Podolyak, Rusya'nın Ukrayna'daki siyasi durumu istikrarsızlaştırarak, hükümeti de yıkmaya çalıştığını savundu.

Bölgedeki son durumla ilgili bilgi de veren Podolyak, "Sumi, Harkov, Odessa ve Herson bölgelerinde şiddetli çatışmalar var." dedi.

Podolyak, işgalci Rus ordusunun helikopterlerle nokta nokta asker bırakarak kalabalık asker gruplarıyla bölgeyi ele geçirmeye çalıştığını söyledi.

Ukrayna ordusunun elinden geleni yaparak bölgedeki işgal güçlerini geri püskürtmeyi başardığını ifade eden Podolyak, Rusya'nın savaşta olmadığına, küçük çatışmalar yaşandığına dair kendi kamuoyunu yanlış bilgi vererek yanılttığını belirtti.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Cumhurbaşkanı Zelenskiy'in orduya verdiği emirde, '"İşgalcilere maksimum kayıp verdirin.' ifadelerinin yer aldığı bildirildi.

Star Gazetesi

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