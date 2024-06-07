İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Haziran 2024 Cuma / 1 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,29
  • EURO
    35,2273
  • ALTIN
    2428.19
  • BIST100
    10209.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Zelenskiy'nin Fransız Ulusal Meclisine davet edilmesine tepki
Dünya

Zelenskiy'nin Fransız Ulusal Meclisine davet edilmesine tepki

ransa'da muhalifler, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin konuşma yapmak üzere Fransız Ulusal Meclisine davet edilmesini, 9 Haziran'da yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesinde Emmanuel Macron hükümetinin kamuoyuna yönelik 'manipülasyon' girişimi olarak değerlendirdi.

AA7 Haziran 2024 Cuma 12:08 - Güncelleme:
Zelenskiy'nin Fransız Ulusal Meclisine davet edilmesine tepki
ABONE OL

Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümü dolayısıyla Fransa'ya ziyarette bulunan Zelenskiy, konuşma yapmak için Fransız Ulusal Meclisine geldi.

Meclis Başkanı Yaël Braun-Pivet tarafından karşılanan Ukraynalı lider, Fransa Başbakanı Gabriel Attal ve Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne'nin de olduğu oturumda konuşması öncesi dakikalarca ayakta alkışlandı.

Braun-Pivet, Zelenskiy'yi takdim konuşmasında, Rusya'nın Ukrayna'yı "işgale" başladığı Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'nın "örnek bir direniş" sergilediğini belirtti.

Ukrayna'nın demokrasiyi oluşturan değerlerin savunucusu olduğunu kaydeden Braun-Pivet, "Fransa ve Fransız Ulusal Meclisi yanınızda." dedi.

- MUHALEFETTEN TEPKİ

Zelenskiy'nin Fransız meclisine davet edilmesi muhalifler tarafından tepkiyle karşılandı. Anketlere göre AP seçimlerini önde götüren aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin lideri Marine Le Pen, Macron'un AP seçim kampanyası için Ukrayna savaşını araçsallaştırdığını ileri sürdü.

Le Pen, Zelenskiy'nin, AP seçim kampanyasının bitimine saatler kala Ulusal Mecliste konuşma yapmaya davet edilmesini, hükümetin "kamuoyunu manipüle etme" girişimi olarak değerlendirdi.

Cumhuriyetçi vekil Olivier Marleix, Zelenskiy'nin meclise davet edilmesinin "uygunsuz" olduğunu belirtirken solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekili Manuel Bompard da Fransa'nın ne yapacağını müzakere etmeye vakit ayırmadan, bir başka gücün başkanını alkışlamak için milletvekili olmadıklarını söyledi.

Zelenskiy'nin meclis konuşmasının ardından Macron ile ikili görüşme yapması bekleniyor. İki lider, Ukrayna'ya 650 milyon avro kredi ve yardım sağlanmasını öngeren iki anlaşmaya imza atacak. Sağlanan finansmanın, Rus saldırılarından zarar gören enerji gibi kritik altyapı sektörlerinin inşasında kullanılacağı belirtiliyor.

Macron, Ukrayna ve Fransa arasında yeni bir işbirliği başlatacaklarını ve Fransız firması Dassault tarafından üretilen Mirage 2000-5 savaş uçaklarının Ukrayna'ya gönderilmesini ve Ukraynalı pilotların eğitilmesini planladıklarını açıklamıştı.

  • Volodimir Zelenskiy
  • fransa
  • Fransız Ulusal Meclisi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.