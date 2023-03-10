Zelenskiy'nin Oscar töreninde konuşma talebi reddedildi

2023 Oscar Ödülleri, 12 Mart Pazar günü düzenlenecek.

Rusya'nın geçen şubatta Ukrayna'yı istilasının başlangıcından bu yana Devlet Başkanı Zelenskiy, 2022 Grammy Ödülleri ve ocaktaki Altın Küre gibi ödül törenlerinde dikkat çeken konuşmalar yaptı.

Zelenskiy en son da Sean Penn'in, Ukrayna Devlet Başkanı'nın savaştaki liderliğini konu alan filmi Superpower'ın (Süper Güç) ilk gösteriminin yapıldığı Berlin Film Festivali'ndeki katılımcılara seslendi.

Öte yandan bugün çıkan haberlere göre Ukrayna Devlet Başkanı'nın televizyon yayını aracılığıyla pazar günkü Oscar törenine katılmasına izin verilmedi.

Variety'ye konuşan kaynaklara göre, Zelenskiy'i dört gözle beklenen yayına dahil etmek için Akademi'ye başvurulsa da reddedildi.

Haberde, daha önce komedyen olan Devlet Başkanı'nın Oscar töreninde konuşma yapma talebinin üst üste ikinci kez başarısızlıkla sonuçlandığı da belirtiliyor.

The Independent yorum için Akademi Ödülleri'nden bir temsilciyle temasa geçti ancak henüz yanıt alamadı.

Eğlence dünyasından pek çok ismin desteklediği Zelenskiy, zor zamanlarda sergilediği coşku uyandıran liderliğiyle övgü topluyor.