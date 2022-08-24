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Dünya

İran'dan tepki çeken Zengezur açıklaması! İtiraf gibi sözler

Türkiye'nin desteğiyle Azerbaycan ordusunun büyük zafere imza attığı Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'ı destekleyen İran'da Zengezur Koridoru rahatsızlığı var. İran adına nükleer müzakerelere katılan Ebulfezl Zuhtevend, koridorla İran'ın Kafkaslar'la bağlantısının kesilmek istendiğini öne sürdü.

Yeni Şafak24 Ağustos 2022 Çarşamba 08:05 - Güncelleme:
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Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'ı açıktan destekleyen İran, Türkiye'yi karadan Azerbaycan ve Kafkaslar'a bağlayacak olan Zengezur Koridoru'ndan rahatsız oldu. İran adına nükleer müzakerelere katılan elçiler arasında yer alan Ebulfezl Zuhtevend, koridorla İran'ın Kafkaslar'la bağlantısının kesilmek istendiğini öne sürdü. Zuhtevend'e ait olduğu belirtilen bir ses kaydında, Türkiye ve Azerbaycan hakkında skandal ifadeler kullanıldı.

SINIRIMIZ KESİLİYOR

Yeni Şafak'ın haberine göre, Ses kaydında Karabağ topraklarının Azerbaycan'a ait olduğunu kabul eden Zuhtevend, "Türkler Zengezur'u da almak istiyorlar. Bizim Ermenistan'la olan birkaç kilometrelik sınırımızı da kesmek istiyorlar. Bu konuda Hamaney gerekli uyarıyı yaptı. Fakat Türkler bu meseleleri umursamazlar." ifadelerini kullandı.

BİZE POTANSİYEL TEHDİT

Türkiye'yi hedef alan ifadeler kullanan Zuhtevend, şöyle devam etti: "Türkiye ile stratejik müttefikliği, hatta stratejik ortaklığı düşünemeyiz. Güney Kafkasya bizim uygarlık alanımızdır. Kuzey ve Güney Osetya halkı İran kökenlidir. Azerbaycan korkunç bir fenomen ve bizim için potansiyel bir tehdittir. Nahcivan tamamen İran'a ilhak edilmeli. Nahcivan bizim Aşil topuğumuzdur. Ermeniler İran'ın müttefikidir. Tarih boyunca hep böyle olmuş. Azerbaycan diye bir yer yoktur. Bunlar (Azerbaycanlılar) gerçekten İranlı Azerilerdir. Azerbaycan yeniden İran'a ilhak edilmeli. İlhak edilmediği sürece bir kanser hücresi gibi İran'ın başına bela olacaktır."

SÖZLER İTİRAF GİBİ

Tebriz Araştırmaları Enstitüsü (TEBAREN) Başkanı M. Rıza Heyet, Zuhtevend'in sözlerinin itiraf gibi olduğunu söyledi. Zuhtevend'in Dışişleri Bakan Yardımcılığı, elçilik ve müzakere temsilciliği yaptığını aktaran Heyet, Zuhtevend'in İran dini lideri Hamaney'e de yakın bir isim olduğunu belirtti. Heyet, "Kayıt İran'ın yenilgisinin ve Karabağ konusunda izlediği Ermenistan yanlısı politikanın itirafı gibi. Aynı zamanda İran'ın gelecekte izleyeceği politikanın da ipuçlarını veriyor. Bu İran'ı bölge için açık tehlike yapıyor" dedi.

  • Ebulfezl Zuhtevend
  • İran
  • Zengezur Koridoru

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