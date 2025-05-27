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Dünya

''Zengezur Koridoru'' karşıtlığında birleştiler: Gerçekleşirse Türkiye'nin varlığı katlanır

Zengezur Koridoru'nun hayata geçmesi ile Türkiye'nin Türk dünyasına doğrudan bağlanacak olması Hindistan'ı telaşlandırdı. Hindistan medyası bu koridorla Türkiye'nin bölgedeki etkisinin katlanarak artacağını Yeni Delhi hükümetinin ise buna kesinlikle karşı olduğunu vurguladı. Öte yandan söz konusu haberde Hindistan, İran ve Ermenistan, Chabahar Limanı ve Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru (INSTC) üzerinden Avrupa'ya ulaşan yeni bir ticaret güzergâhı oluşturmak için çalışmalar yaptığı ve Zengezur Koridoru'nun planları bozacağına dikkat çekildi.

HABER MERKEZİ27 Mayıs 2025 Salı 12:07 - Güncelleme:
''Zengezur Koridoru'' karşıtlığında birleştiler: Gerçekleşirse Türkiye'nin varlığı katlanır
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Hindistan, 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra Güney Kafkasya'da değişen dengeleri orta ve uzun vadede jeopolitik ve jeoekonomik çıkarlarına tehdit olarak değerlendirdi.

Güney Asya ülkesi buna bağlı olarak da şu ana kadar siyasi, diplomatik ve askeri birtakım refleksler geliştirdi.

Son olarak Hindistan basını, Zengezur Koridoru üzerinden bölgedeki değerlendiren bir analiz yayımladı.

Hindistan ve Ermenistan 2020'den beri bir savunma ortaklığı kurduğu belirtilirken, Azerbaycan'ın iki ülke arasındaki silah tedarikinden rahatsız olduğu vurgulandı.

Hindistan'ın Azerbaycan ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin karasal bağlantısını sağlayacak Zengezur Koridoru'na şiddetle karşı çıktığı belirtildi.

3 ÜLKEDE ZENGEZUR PANİĞİ

Hindistan, İran ve Ermenistan, Chabahar Limanı ve Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru (INSTC) üzerinden Avrupa'ya ulaşan yeni bir ticaret güzergâhı oluşturmak için çalışmalar yaptığı belirtilen analizde Zengezur Koridoru'nun planları bozacağına dikkat çekildi.

Hindistan medyası Zengezur Koridoru ile Türkiye'nin bölgedeki etkisinin katlanarak artacağı konusundaki endişesini dile getirdi.

Zengezur ile Türkiye'ye Azerbaycan, İran ve daha sonra Hazar Denizi ve Orta Asya ülkelerine doğrudan kara erişimi sağlayacağı ifade edildi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın Güney Asya'daki etkilerini iddialı bir şekilde genişlettiğine dikkat çekildi.

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