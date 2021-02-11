Zimbabve Kovid-19 aşısı satın alacak

AA 11 Şubat 2021 Perşembe 20:31 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 20:31

Afrika ülkelerinden Zimbabve'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Çinli Sinopharm şirketinin geliştirdiği aşıdan 800 bin doz alacağı bildirildi.



Enformasyon Bakanı Monica Mutsvangwa, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Çin'den başlangıçta 200 bin ve daha sonra 600 bin doz olmak üzere 800 bin doz aşı sipariş ettiklerini söyledi.

Aşıların Zimbabve'ye martın ilk haftası ulaşmasını beklediklerini dile getiren Mutsvangwa, nüfusun yüzde 60'ını aşılayabilmek için 100 milyon dolar ayırdıklarını sözlerine ekledi.

Ülkede şimdiye kadar 34 binden fazla Kovid-19 vakası görüldü, 1364 kişi hayatını kaybetti.