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Dünya

Zimbabve, sınırlarını Kovid-19 aşısı olmuş turistlere açacak

Doğu Afrika ülkesi Zimbabve, ülkeye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmuş turistleri kabul edeceğini duyurdu.

AA29 Temmuz 2021 Perşembe 10:39 - Güncelleme: 29 Temmuz 2021 Perşembe 10:40
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Yerel basındaki habere göre, Zimbabve Turizm İş Konseyi (TBCZ) Başkanı Wengayi Nhau, Kovid-19 ile mücadelede ülkesinin "yeni normal" sürecine girdiğini kaydetti.

Nhau, Zimbabve'deki turizm sektörünün çökmesine engel olmak için sadece Kovid-19 aşısı olan turistleri ülkeye kabul edeceklerini bildirdi.

Ülkedeki turizm sektörünün salgın kısıtlamalarından olumsuz etkilendiğine dikkati çeken Nhau, turizm bölgesindeki kısıtlamaların gevşetilmesi için yeni adımlar atacaklarını belirtti.

Alınan karar kapsamında turizm bölgelerinden Viktorya Şelalesi ile Kazungula sınır kapısının Kovid-19 aşısı olmuş turistlere açılması kararlaştırıldı.

Zimbabve'de 103 bin 567 Kovid-19 vakası tespit edilirken 3 bin 340 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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