Zimbabve'de cenaze merasimi yasaklandı

AA 11 Ocak 2021 Pazartesi 19:06 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 19:06

Zimbabve'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cenaze merasimlerinin yasaklandığı bildirildi.

Polis sözcüsü Paul Nyathi, gazetecilere, Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle tedbirlerin artırıldığını açıklayarak, "Cenaze merasimleri ve ailelerin birbirlerini ziyaret etmesi yasaklandı." dedi.

Geleneksel cenaze merasimlerine göre ölünün doğduğu yere gömülmesi adetinin de yasaklandığı bilgisini paylaşan Nyathi, ölen kişinin vefat ettiği bölgede defnedileceğini sözlerine ekledi.

Ülke genelinde şimdiye kadar 21 bin 477 Kovid-19 vakası tespit edilirken ölü sayısı 507'ye yükseldi.