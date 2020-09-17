Zimbabve'de Kovid-19 nedeniyle kapatılan havalimanları açılıyor

AA 17 Eylül 2020 Perşembe 00:33 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 00:33

Ulusal basındaki haberlere göre, ulusal hava yolu kuruluşu, ülkede 6 ay önce salgın nedeniyle kapatılan havalimanlarının iç hat ve uluslararası uçuşlara yeniden açılacağı duyurdu.

Başkent Harare, Bulawayo ve turizm merkezi Victoria Falls'ta 23 Eylül'den itibaren iç hat seferlerine, 3 Ekim'den itibaren de uluslararası uçuşlara başlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, havalimanlarında sıkı tedbirler alındığı belirtilerek, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütünce istenilen Kovid-19 tedbirlerinin duyurulacağı kaydedildi.

Devlet Başkan Emmerson Mnangagwa, salgın nedeniyle mart ayında ülke sınırlarını kapatmıştı.

Zimbabve'de şimdiye kadar 7 bin 576 Kovid-19 vakası tespit edildi, 224 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.