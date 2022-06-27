İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Haziran 2022 Pazartesi / 28 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,5321
  • EURO
    17,5378
  • ALTIN
    969.166
  • BIST100
    2529.26
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Zimbabve'de sağlık çalışanları greve ara verdi
Dünya

Zimbabve'de sağlık çalışanları greve ara verdi

Zimbabve'de düşük maaşlar ve zorlu çalışma koşullarını protesto amacıyla 20 Haziran'da greve çıkan sağlık çalışanları, hükümetle müzakereler kapsamında greve ara verdi.

AA27 Haziran 2022 Pazartesi 18:04 - Güncelleme:
ABONE OL

Zimbabve hükümetinin yüzde 100 zam teklifini yetersiz bularak reddeden sağlık çalışanları, çatı sağlık sendikası Zimbabve Sağlık Apeks Konseyi (ZHAC) öncülüğünde geçen hafta başından itibaren greve gitme kararı almıştı.

ZHAC tarafından yapılan açıklamada, sendika liderlerinin eylemi geçici olarak erteleme ve sağlık çalışanlarının hizmete devam etmeleri kararı aldığı bildirildi.

Açıklamada, hükümetin iki hafta içerisinde yeterli maaş artışı gerçekleştirmemesi durumunda grevin devam edeceği uyarısında bulunuldu.

Sağlık çalışanları, enflasyon nedeniyle maaşlarında yüzde 1000'e varan zam ve maaşların dövizle ödenmesini talep ediyor.

  • Zimbabve
  • sağlık çalışanları
  • grev

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.