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Dünya

Zimbabveli eski futbolcu Yohane, araba hırsızları tarafından öldürüldü

Futbolu bıraktıktan sonra geçimini taksi şoförlüğü yaparak sağlayan Zimbabveli eski milli oyuncu Charles Yohane, araba hırsızlarının saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

AA17 Şubat 2022 Perşembe 11:50 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 11:50
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Charles Yohane'nin kardeşi Lewis, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, ağabeyinin taksi şoförlüğü yaptığı sırada silahlı araba hırsızları tarafından kaçırıldığını ve başından vurulduğunu kaydetti.

Yohane'nin cesedi Güney Afrika'nın en büyük kenti Johannesburg'un Soweto semtinde bulundu.

48 yaşındaki Charles Yohane, profesyonel futbolculuk kariyerinin büyük bölümünü Güney Afrika'nın Bidvest Wits takımda geçirirken, 268 kez ile kulübün en çok formasını giyen futbolcusu oldu.

Milli takımda 23 kez şans bulan Yohane, Zimbabve'nin 2004 Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer aldı.

  • Charles Yohane
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